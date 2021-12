Rooms-Katholieke Kerk schrapt vieringen na 17.00 uur, ook kerst

De Rooms-Katholieke Kerk schrapt per direct alle vieringen na 17.00 uur. Ook tijdens Kerstmis zullen de aangescherpte maatregelen gelden, zo meldt de Rooms-Katholieke Kerk. De Nederlandse bisdommen hebben hiertoe besloten "in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie".

De vraag vanuit de kerk aan de parochies is om Kerstmis zoveel mogelijk overdag, voor 17.00 uur te vieren. Als er toch een mis daarna plaatsvindt, dient deze zonder publiek te zijn. Vanuit huis kan via een live-verbinding de viering gevolgd worden. In de kerk wordt gevraagd alleen een pastoor, priester, bedienaren en bij uitzondering een koor aanwezig te laten zijn, aldus een woordvoerster.

Overdag kunnen de vieringen en kerkelijke bijeenkomsten zoals catechesebijeenkomsten of parochiebestuursvergaderingen nog wel doorgaan. Daarbij dient iedereen zich aan de al geldende coronamaatregelen te houden, zoals anderhalve meter afstand houden en bij verplaatsing door de kerk een mondkapje dragen. Eenmaal zittend op de plek mag deze af. Kleinere kerken moeten weer werken met een reserveringssysteem, zodat mensen afstand kunnen houden. Koren mogen wel blijven zingen maar dienen ook onderling afstand te houden. Ventilatie in de kerken blijft een prioriteit.

Kerstavond

De viering op kerstavond die vanuit de kerk in Den Bosch op televisie wordt uitgezonden, gaat wel door, aldus de woordvoerster. Er zal geen publiek aanwezig zijn.

Het besluit om met kerst in de avonduren geen publieke vieringen toe te staan gaat de bisschoppen "zeer aan het hart", zo stellen zij, maar "de kerk mag geen bron van besmetting zijn". Met de sluiting van de kerk tussen 17.00 uur en 05.00 uur worden de algemeen geldende coronamaatregelen gevolgd waarbij er geen niet-essentiële activiteiten zijn in die tijd. De aangescherpte maatregelen vragen volgens de bisschoppen net als vorig jaar van de parochies en alle gelovigen "opnieuw om extra inzet, incasserings- en uithoudingsvermogen om toch samen zo goed mogelijk Advent en Kerstmis te kunnen vieren".