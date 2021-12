Ticketverkoop vluchten naar Japan stilgelegd om Omikron

Japan gaat nog verder op slot vanwege de zorgen over de nieuwe Omikron-variant van het coronavirus. De autoriteiten vragen luchtvaartmaatschappijen om een maand lang geen nieuwe tickets te verkopen voor vluchten naar Japan, meldt het ministerie van Transport.

Japan behoort tot de landen die het verst gaan om Omikron buiten de deur te houden. Het land sloot de grenzen deze week voor buitenlanders. Er geldt nog een uitzondering voor buitenlanders met een verblijfsvergunning, maar die wordt volgens omroep NHK donderdag geschrapt voor reizigers uit landen in het zuiden van Afrika.

Luchtvaartmaatschappijen ANA en JAL hebben inmiddels bevestigd dat voorlopig geen tickets meer geboekt kunnen worden op internationale vluchten naar Japan. Ondanks de strenge maatregelen heeft Omikron de eilandstaat al kunnen bereiken. De autoriteiten hebben twee besmettingen gemeld. Het gaat volgens Japanse media om een diplomaat uit Namibië en een reiziger die in Peru is geweest.

Japan had eerder in de pandemie ook al een zeer streng inreisbeleid. Inmiddels is zo’n 77 procent van de bevolking volledig gevaccineerd en krijgen sommige groepen ook al boostervaccins.