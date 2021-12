Musk maakt klokkenluiders belachelijk met verkoop Tesla-fluitje

Tesla heeft een bijzonder fluitje op de markt gebracht, de ‘cyberwhistle’. ‘Blow the whistle on Tesla!’, schreef topman Elon Musk op Twitter. Het lijkt erop dat hij met het fluitje een sneer wil uitdelen naar voormalig medewerker Owen Diaz. Die klokkenluider, in het Engels whistleblower, klaagde meermaals over een racistische werkomgeving in de Tesla-fabriek in het noorden van Californië in 2015 en 2016.