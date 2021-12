ING: volgend jaar 2,5 procent productiegroei in Nederland

De Nederlandse industrie zal volgend jaar naar verwachting een groei van de productie met 2,5 procent laten zien, na de 7,5 procent groei dit jaar. Dat schrijft ING in een rapport. De bank spreekt van een robuuste vraag uit binnen- en buitenland ondanks alle problemen in de toeleveringsketen, de tekorten aan onderdelen en het personeelsgebrek.

Volgens ING zijn de productiebelemmeringen toegenomen voor industriebedrijven en is de schaarste aan materialen en onderdelen nog altijd een groot probleem. Een kwart van de bedrijven zegt dat daardoor niet aan de vraag van klanten kan worden voldaan. Maar het grootste knelpunt is volgens de bank het personeelstekort. Ruim een kwart van de bedrijven noemt dit de belangrijkste productiebelemmering.

‘De schaarste aan materiaal en personeel is voor industriebedrijven nijpend en de onzekerheden zijn toegenomen. Toch blijft de vraag ook in 2022 groot en hebben Nederlandse producenten dit jaar aangetoond onder moeilijke omstandigheden te kunnen groeien’, aldus ING-sectoreconoom Industrie Edse Dantuma in een toelichting. Volgens de bank liet de Nederlandse industrie dit jaar een sterkere groei zien dan die in andere Europese landen.

ING denkt dat in de loop van volgend jaar de tekorten aan materialen zullen gaan wegebben omdat productiecapaciteit wordt uitgebouwd. Ook zouden de hoge energieprijzen na de winter weer moeten gaan normaliseren. De onderliggende vraag wordt gestut door optimisme vanwege de langzaam maar zeker afnemende economische impact van het coronavirus, de steunpakketten van overheden wereldwijd en de grote investeringsbereidheid van bedrijven in verdere digitalisering en groene technologieën, stelt de bank.