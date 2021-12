Chauffeurs van Chinese taxidiensten als Didi krijgen meer rechten

Er komen in China strengere regels voor taxi-apps zoals Didi. Zo mogen chauffeurs niet minder verdienen dan het lokale minimumloon en hebben ze recht op pauzes. Ook moeten ze toegang krijgen tot sociale voorzieningen. De regels kunnen grote gevolgen hebben voor bedrijven in de miljardenindustrie.

Didi heeft bijvoorbeeld 15 miljoen chauffeurs en bijna 500 miljoen gebruikers. Het is niet duidelijk of de Chinese autoriteiten willen dat de taxidiensten hun chauffeurs zien als werknemers. Daarover worden in andere delen van de wereld rechtszaken gevoerd. Een Nederlandse rechtbank besloot in september dat taxi-app Uber zijn chauffeurs in dienst moet nemen omdat er sprake is van ‘modern werkgeversgezag’.

Taxidienst Didi wordt, net als de hele Chinese techsector, al een tijd steeds harder aangepakt door de Chinese autoriteiten. Grote techbedrijven hebben volgens Beijing te veel macht gekregen. Vorige week werd nog bekend dat Didi zijn beursnotering in de Verenigde Staten mogelijk moet schrappen. De afgelopen maanden waren er onder meer inspecties op kantoren, dreigingen van forse boetes en de beslissing om de introductie op de West-Europese markt uit te stellen.