Erdogan praat Turkse lira opnieuw omlaag

Een televisie-interview van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft opnieuw gezorgd voor een forse daling van de Turkse lira. Hij beloofde daarin tot de verkiezingen in 2023 de rentes laag te houden. Daarmee zou de afhankelijkheid van buitenlandse investeringen op de korte termijn moeten worden doorbroken.

Juist omdat de inflatie in Turkije hoog is, is het volgens de gangbare economische theorie niet handig om de rente te verlagen. Maar Erdogan meent dat hogere rentes zorgen voor hogere prijzen en de afgelopen jaren heeft hij zijn greep op de centrale bank vergroot door verschillende beleidsmakers te ontslaan.

De huidige bestuurders verlaagden de rente de laatste maanden al enkele keren, wat tot een koersval van de lira ten opzichte van de dollar en euro leidde. Juist omdat Turkije veel energie importeert en ook veel leningen in die valuta heeft staan, verzwakt die koersval de economie.

Inflatie

Burgers hebben het ook zwaar nu de inflatie al een tijdlang rond de 20 procent ligt. Zij kunnen veel minder met hun salaris. Bovendien heeft Turkije door de coronapandemie ook klappen gekregen. Zo is de toeristische sector zwaar getroffen. Vrijdag komen er weer cijfers naar buiten en is de verwachting dat de inflatie verder oploopt.

Na het interview op dinsdagavond verloor de lira tot wel 8 procent tegenover de dollar. Een dollar was bijna 14 lira waard, terwijl een euro ongeveer 16 lira opleverde. Aan het begin van deze week kreeg je voor een euro nog 14 lira en halverwege november waren dat er 12.

Om de economie te steunen beloofde Erdogan geld beschikbaar te stellen aan bedrijven voor nieuwe leningen. Ook wil de Turkse president op korte termijn 50.000 banen creëren.