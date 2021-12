VS betichten China van economische oorlogvoering tegen Australië

China heeft de laatste tijd een reeks beperkingen opgelegd op Australische goederen zoals agrarische producten, grondstoffen en ook wijn en voedsel vanwege een almaar verslechterende politieke relatie. Dat komt mede door opmerkingen van de Australische premier Scott Morrison dat hij onafhankelijk onderzoek wilde naar de herkomst van het coronavirus. Ook andere factoren zoals een Australisch verbod op 5G-apparatuur van het Chinese telecombedrijf Huawei spelen een rol in het conflict.

Volgens Campbell, die sprak op een instituut in Sydney, wil China Australië ‘breken’ met die sancties. Hij stelt dat Beijing steeds vijandelijker wordt en vastbesloten is om zijn wil in het buitenland op te leggen. Onder leiding van president Xi Jinping wordt China steeds assertiever, meer bereid om risico’s te nemen en worden stappen gezet die andere landen als dwingend ervaren, verklaarde Campbell.