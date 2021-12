Honderden dieren ontdekt tijdens actie tegen wildlife crime

Nederlandse instanties hebben in oktober 647 levende vogels, reptielen en amfibieën, drie kilo vlees, huiden, bontjassen en 2300 andere producten van beschermde planten en dieren in beslag genomen. De dieren en spullen werden opgespoord door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de douane en de politie, tijdens de Nederlandse deelname aan de internationale operatie Thunder 2021.

Deze door Interpol gecoördineerde operatie richt zich op wildlife crime, de handel in beschermde dieren en planten. Volgens de NVWA veroorzaken deze praktijken grote schade aan de biodiversiteit, is het dierenwelzijn in het geding en kunnen er dierziektes door het land in komen. Vanwege de grote winsten die kunnen worden gemaakt, komt er in de landen van oorsprong vaak fraude, corruptie, bedreiging en geweld aan te pas.

Onder meer in de provincie Gelderland trof de NVWA bij een handelaar 470 illegale vogels aan, die vermoedelijk in Afrika in het wild zijn gevangen en naar Nederland zijn gesmokkeld. De vogels zijn ondergebracht bij een gespecialiseerde opvang. Ook werd 30.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Op Schiphol had een reizigster uit Suriname in haar bagage acht zangvogels, verstopt in een karaokeset. Een passagier van een veerboot uit het Verenigd Koninkrijk had daarnaast zes papegaaien bij zich. Op een vogelmarkt in Hardenberg werden acht vermoedelijk in het wild gevangen putters in beslag genomen. De vogels hadden een gemanipuleerde pootring om, zodat het leek alsof ze legaal in gevangenschap waren gekweekt.

Planten en andere producten

Verder betrapte de douane op Schiphol een vermoedelijke smokkelaar die van Mexico onderweg was naar Rusland. Ze had 145 reptielen en amfibieën in haar koffer, waarvan er vijf waren gestorven. De reptielen en amfibieën, waaronder boomkikkers, boomhazelwormen en ratelslangen, zijn ondergebracht bij een deskundige opvang.

De douane onderschepte ook ruim 2300 producten die zijn gemaakt van beschermde planten of dieren, met name (post)pakketjes met voedingssupplementen en cosmetica, die onder meer Afrikaanse kers, kaviaar en costus bevatten. Bij verschillende passagiers op Schiphol trof de douane in totaal ruim 4,5 kilo salep aan, meel gemaakt van de knollen van beschermde orchideeën. Ook bleken sommige passagiers vlees van onder meer leguaan, python en de grote kroonslak in hun bagage te hebben. De politie heeft daarnaast samen met de NVWA drie huiden van bruine beren en in totaal acht bontjassen gemaakt van lynx, ocelot, wolf en otter in beslag genomen, nadat agenten ze aantroffen op Marktplaats.