Goede economische cijfers zorgen voor herstel op beurzen Azië

De Aziatische beurzen zijn december overwegend positief begonnen. Economische cijfers over de bedrijvigheid van de industrie vielen voor de meeste landen positief uit. Bovendien groeide de export in Zuid-Korea harder dan verwacht en lijkt die op weg naar een recordstand. De Kospi in Seoul reageerde daar sterk op met een winst van 2,2 procent.

Technologieconcern Samsung Electronics steeg ruim 4 procent. Betaalapp KakaoPay verloor juist bijna 5 procent. De Nikkei in Tokio steeg na drie dagen van verliezen en won uiteindelijk 0,4 procent tot 27.935,62 punten. Hier was airconditioningproducent Daikin (plus 4,4 procent) een van de positieve uitschieters, terwijl autoproducenten als Nissan en Mitsubishi, met minnen van 0,8 en 3,3 procent, het moeilijker hadden. Branchegenoot Toyota steeg wel, met 2,2 procent.

De Australische beurs daalde nadat de economie van dat land door lockdowns was gekrompen in het derde kwartaal. Die krimp was evenwel minder sterk dan verwacht. De All Ordinaries in Sydney ging 0,3 procent omlaag. De beurs in Hongkong stond tussentijds 1 procent in de plus, die in Shanghai stond op een winst van 0,1 procent.