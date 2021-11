Meerderheid heeft met internet verbonden huishoudelijke apparaten

Nederland loopt in Europa voorop in het gebruik van huishoudelijke apparaten die verbonden zijn met het internet. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had bijna driekwart van de inwoners van 12 jaar of ouder vorig jaar zo’n apparaat in huis, zoals een thermostaat die kan worden bediend met een app. Een deel van de bevolking maakt zich zorgen over de veiligheid en privacy.