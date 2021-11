Waarschijnlijk geen nieuw kabinet op het bordes voor kerst

De partijen aan de formatietafel verwachten niet dat er voor de kerst al een nieuw kabinet op het bordes van Paleis Noordeinde staat. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van het AD. Wel is er nog altijd de hoop bij de onderhandelende partijen om voor die tijd een regeerakkoord te kunnen presenteren.

Toen de VVD, D66, CDA en ChristenUnie twee maanden geleden begonnen aan onderhandelingen over voortzetting van de huidige coalitie, klonk nog de hoop dat zij er al voor Sinterklaas uit zouden zijn. Maar die hoop lijkt wel vervlogen. VVD-leider Mark Rutte erkende zaterdag op een partijcongres dat die inschatting te optimistisch was.

Omdat een inhoudelijk akkoord nog niet direct in zicht is, zal ook het aantreden van een nieuw kabinet langer op zich laten wachten, zeggen ingewijden. Informateur Johan Remkes zei eerder al dat met de samenstelling van de nieuwe regeringsploeg pas wordt begonnen nadat het regeerprogramma van de vier partijen met de Tweede Kamer is besproken.