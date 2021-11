Iers golfresort Trump boekt miljoenenverlies door corona

Het resort in het Ierse dorp Doonbeg was vanwege coronamaatregelen met tussenpozen gesloten. Het resort opende in juni 2021 weer de deuren. Volgens het verslag is het momenteel weer ongeveer even druk als voor de crisis.

Het imperium van kantoorpanden, golfresorts en hotels van de voormalige president van de Verenigde Staten werd hard getroffen door de pandemie. Volgens de zogenoemde Bilionaires Index van persbureau Bloomberg raakte Trump vanaf het moment dat hij aantrad als president in 2017 tot het moment dat hij het Witte Huis eerder dit jaar verliet, zo’n 700 miljoen dollar aan vermogen kwijt, waarvan een groot deel vermoedelijk vorig jaar. Hij zou momenteel goed zijn voor nog zo’n 2,5 miljard dollar.

Trump is wel in staat geweest om schulden te herfinancieren en looptijden te verschuiven. Zijn familiebedrijf stemde ook in met de verkoop van de rechten op zijn hotel in Washington voor 375 miljoen dollar. Bovendien zou hij volgens kenners honderden miljoenen of mogelijk zelfs miljarden kunnen verdienen met zijn opkomende mediabedrijf, Trump Media & Technology Group. Dat bedrijf is van plan naar de beurs te gaan via een zogeheten spac, een beursfonds dat speciaal is opgezet om te investeren in andere bedrijven of overnames te doen.