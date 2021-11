Uitvaartbedrijf DELA plaatst koelcontainers vanwege coronadoden

Uitvaartbedrijf DELA heeft speciale koelcontainers geplaatst bij meerdere uitvaartcentra in Nederland vanwege het hoge aantal sterftegevallen als gevolg van een coronabesmetting en de griepepidemie. In totaal staan er koelunits bij tien uitvaartcentra, onder meer in Nijmegen, Leiden, Roermond, Eindhoven, Goes en Den Bosch. Zes van de containers zijn al in gebruik.

De overige vier koelcontainers staan er preventief, zegt een woordvoerder. Het is opnieuw druk met overledenen die een gekoelde plek nodig hebben tot de uitvaart, meestal een periode van vijf of zes dagen. Vooral in regio’s als Zuid-Limburg en Oost-Brabant voorziet DELA de komende tijd drukte.

‘Die griepepidemie is normaal voor de periode van het jaar. Nu komen daar de sterftes door corona bij’, aldus de woordvoerder. ‘We weten dat het drukker wordt en dat de behoefte aan die gekoelde ligplekken gaat toenemen. We zetten alles op alles voor een waardige uitvaart, en willen geen nee verkopen als er iemand overlijdt, dus daarom plaatsen we als eerste maatregel die koelunits.’

Tijdens de eerste coronagolf in maart vorig jaar en de golf van begin dit jaar kwamen er ook koelcontainers bij de uitvaartcentra te staan. ‘Helaas zijn we er inmiddels op voorbereid’, aldus de zegsman.