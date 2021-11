EU-parlementscommissie wil opheldering over Europese Rekenkamer

Het is cruciaal voor de geloofwaardigheid van de Europese Rekenkamer dat er geen enkele twijfel over de integriteit van de controlerende EU-instelling bestaat. Een onafhankelijk onderzoek naar beschuldigingen over misbruik van EU-geld en andere misstanden bij de instantie moet daarover duidelijkheid brengen, vindt Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks).

Eickhout zei dit tijdens een hoorzitting in de begrotingscontrolecommissie van het Europees Parlement en was niet het enige commissielid dat hierom vroeg. De voorzitter van de Europese Rekenkamer, Klaus-Heiner Lehne, werd in Brussel ondervraagd vanwege beschuldigingen in de Franse krant Libération over fictieve woonadressen, misbruik van vergoedingen of verboden politieke bijbanen. Negen van de 27 leden van de Europese Rekenkamer, een uit elke EU-lidstaat, zouden volgens de krant vaak afwezig zijn. Volgens Lehne blijkt uit het presentieregister dat gemiddeld meer dan 90 procent van de leden in werkweken aanwezig is.

Lehne veegde alle aantijgingen over misbruik van EU-geld ‘zonder enig bewijs’ van tafel en zegde alle medewerking toe om documenten en ander materiaal te leveren om opheldering te verschaffen over zaken waar de parlementscommissie vraagtekens bij zet.

Vreemd

Zo vinden verscheidene commissieleden het vreemd dat Lehne met zijn salaris en status de Luxemburgse flat die hij huurt en waar hij woont tevens onderverhuurt aan twee medewerkers. Het personeel krijgt een vaste woonvergoeding. Hij zegde toe onder geheimhouding de huur- of koopcontracten aan de rapporteur van de commissie te overleggen.

Volgens het Nederlandse lid Alex Brenninkmeijer doen de aantijgingen ‘geen recht aan het eigen controlerend mechanisme’ van de instantie die de EU-uitgaven controleert. ‘Wij leggen verantwoording af en zijn aanspreekbaar’, zei hij eerder.