Oud-stafchef Trump werkt mee aan onderzoek bestorming Capitool

Mark Meadows, voormalig stafchef van oud-president Donald Trump, werkt alsnog mee met de commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die de bestorming van het Capitool op 6 januari onderzoekt. Hij werd in september gedagvaard met onder anderen oud-adviseur Steve Bannon, maar had in eerste instantie geweigerd. Hij zou in de cel kunnen belanden als hij daaraan vasthoudt.