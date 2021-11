Greenpeace vindt sluiting kolencentrale Rotterdam ‘geweldig’

Het is ‘geweldig nieuws’ dat de Onyx-kolencentrale in Rotterdam op korte termijn dichtgaat om Nederland te helpen bij het halen van de klimaatdoelen. Dat zegt Faiza Oulahsen, hoofd klimaat en energie van Greenpeace Nederland, in een reactie. ‘De centrale in Rotterdam staat in de top 10 van grootste uitstoters van Nederland.’

De milieuorganisatie heeft lang op de sluiting van de centrale op de Maasvlakte gewacht. ‘We moeten wel eerlijk zijn, het heeft veel te lang geduurd. We hadden dit nieuws al veel eerder verwacht, want het is al lang duidelijk hoeveel schade zo’n kolencentrale aanricht aan de luchtkwaliteit, gezondheid, natuur en het klimaat.’ Greenpeace Nederland hoopt dat het snel gedaan is met het stoken in de centrale en dat de andere drie kolencentrales in Nederland ook snel sluiten.

Demissionair staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat) maakte dinsdag bekend dat de eigenaar van de centrale maximaal 212,5 miljoen euro krijgt voor het eerder sluiten en ontmantelen van de installatie. Zodra aan alle voorwaarden is voldaan kan de centrale binnen twee maanden stoppen. De ontmanteling van de centrale duurt maximaal drie jaar.