Powell: Fed kijkt naar sneller afbouwen coronasteun

De Federal Reserve kijkt of de coronasteun sneller moet worden afgebouwd nu de inflatie hardnekkiger blijkt te zijn dan eerder verwacht. Dat zei voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse centrale bank tijdens een getuigenis in de Amerikaanse Senaat.

De Fed is deze maand begonnen met de afbouw van de coronasteun en die is volgens de huidige planning halverwege volgend jaar afgerond. Medio december is er nog een beleidsvergadering van de centrale bank waarin een versnelde afbouw kan worden besproken.

Powell zei ook dat wat hem betreft het woord ‘voorbijgaand’ niet meer hoeft te worden gebruikt bij de inflatie. ‘Daarmee bedoelen we dat er geen permanente gevolgen voor de inflatie zijn, maar we moeten dat duidelijker uitleggen’, aldus Powell. Nu de inflatie langer aanhoudt ontstond er onduidelijkheid over hoe tijdelijk de hogere geldontwaarding is.

Powell had in zijn vooraf gepubliceerde verklaring al aangegeven dat de Omikron-variant van het coronavirus voor nieuwe risico’s zorgt. Zo kunnen er door meer besmettingen en maatregelen van overheden nieuwe problemen in toeleveringsketens ontstaan, die de inflatie kunnen blijven voeden. Ook kunnen er weer nieuwe problemen op de arbeidsmarkt ontstaan als mensen niet met klanten willen werken uit angst voor corona, zoals bijvoorbeeld in de horeca en in winkels. Die sectoren hebben nu al veel moeite personeel te vinden.