Nieuwe Duitse leider: parlement besluit over vaccinatieplicht

Het is de bedoeling dat het Duitse parlement nog dit jaar over een algemene vaccinatieplicht stemt, aldus toekomstig regeringsleider Olaf Scholz tegen de krant Bild. De verplichting zou dan in februari of maart kunnen ingaan.

Oostenrijk, buurland van Duitsland, kondigde onlangs als eerste Europese staat een vaccinatieplicht voor iedereen aan. In beide landen zijn in verhouding minder mensen gevaccineerd dan in andere West-Europese landen.