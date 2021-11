Spelletjes en knutselcadeaus dit jaar populair met Sinterklaas

Bord- en gezelschapsspelletjes maar ook knutselspeelgoed zijn dit jaar erg in trek als sinterklaascadeau. Dat laten speelgoedverkopers zoals Lobbes.nl, webwinkel bol.com, budgetketen Action, drogisterij- en speelgoedverkoper Kruidvat en onlinewarenhuis Wehkamp weten. Consumenten lijken erop in te spelen meer thuis te moeten zitten, nu restaurants en culturele instellingen de komende tijd al om 17.00 uur moeten sluiten.

Kruidvat ziet online de vraag naar speelgoed toenemen, met daarbij een verdubbeling van de verkoop van bordspellen en babyspeelgoed. Daarbij was dit jaar voor Sinterklaas een ‘opvallend grote’ vraag naar Pokémon, zegt een woordvoerster. Dit jaar worden met name gezelschapsspellen gekocht. Ook geschenksets voor kinderen, zoals een douchegel of een toilettasje met haarspullen, zijn dit jaar populair, aldus Kruidvat. Bol.com noteert in de top 5 van populaire speelgoedcadeaus kleine kaart- en dobbelspellen zoals Qwixx, Beverbende en Regenwormen, Pokémonkaarten, bordspellen, LEGO en knutselspullen, zoals Aquabeads en stiften.

Volgens de winkeliers lag de piek aan verkopen met name vorige week, rond het populaire koopjesfestijn Black Friday. Action, dat geen webshop heeft, merkte in de week voor de persconferentie verhoogde drukte in de winkels. Nu is het relatief rustig, zegt een woordvoerder. De budgetketen heeft de indruk dat mensen op de aangepaste winkeltijden zijn ingesteld. Ook bij Action doen knutselartikelen, spelletjes en puzzels het goed. ‘Dat komt deels vanwege de sinterklaassurprises, maar mogelijk ook vanwege een periode waarin kinderen weer thuis komen te zitten.’

Barbie

Ook onlinespeelgoedverkoper Lobbes.nl ziet deze sinterklaasperiode veel bestellingen van spelletjes en knutselcadeautjes. Behalve geijkte presentjes zoals Hot Wheels en Barbie kopen mensen bij de speelgoedspecialist ook stenen om te beschilderen. ‘Dat is echt een dingetje nu’, vertelt Berry de Snoo, manager bedrijfsvoering.

Webwarenhuis Wehkamp merkt dat de onlineverkopen die in coronatijd flink zijn toegenomen structureel op een hoog niveau blijven; dat geldt ook voor de sinterklaasaankopen. Vorig jaar vervoegden consumenten hun cadeau-aankopen rond de feestdagen uit vrees voor te late levering wegens verstoringen in de logistieke keten door de pandemie. Wehkamp verkoopt doorgaans in de aanloop naar Sinterklaas veel speelgoed en beautyartikelen. Bij speelgoed is Paw Patrol populair, net als LEGO-bouwsets en spelletjes. Bij beauty verkoopt zowel een herengeur als een damesparfum van Hugo Boss goed. Ook de Rituals-geschenkset doet het zoals elk jaar goed, vertelt een woordvoerster.