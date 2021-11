Begrotingstekort dit jaar lager ondanks extra coronasteun

Ondanks de extra coronasteun die het demissionaire kabinet afgelopen week aankondigde, valt het begrotingstekort dit jaar lager uit dan op Prinsjesdag werd verondersteld. Dat staat in de Najaarsnota die minister Wopke Hoekstra (Financiën) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In de Najaarsnota eind november wordt de begroting voor de laatste keer in het lopende jaar bijgewerkt. Sinds medio september heeft de economie beter gedraaid dan verwacht, en daardoor vallen de belasting- en premieafdracht door burgers en bedrijven 2,3 miljard euro hoger uit. Daarnaast zijn sommige uitgaven doorgeschoven naar volgend jaar.

Verder is tot en met het derde kwartaal 3,1 miljard euro minder uitgegeven aan coronasteun voor bedrijven dan eerder werd geraamd. Dat komt doordat er minder gebruik is gemaakt van diverse regelingen. Daar staat tegenover dat deze maand 3,5 miljard euro aan extra steun is aangekondigd, omdat de coronamaatregelen weer fors zijn aangescherpt.

Het begrotingstekort komt naar verwachting uit op 5,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp), ofwel de totale omvang van de Nederlandse economie. Op Prinsjesdag werd nog gerekend op een tekort van 6 procent. De staatsschuld komt uit op 56,4 procent van het bbp, in plaats van de eerder geraamde 57,8 procent.