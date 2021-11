Merken breken met tv-familie Meiland na anti-islamquotes Erica

Dinsdag liet NIVEA, een van de grootste producenten van huidverzorgingsproducten, weten niet meer te willen werken met tv-familie. "Beiersdorf, het moederbedrijf van NIVEA, omarmt inclusiviteit en diversiteit op alle gebieden. We zetten ons in voor acceptatie en gelijkheid en zijn tegen elke vorm van discriminatie", meldt het bedrijf. "Door een samenwerking met dochter Maxime zou het voelen alsof we ons verbinden aan een gedachtegoed dat niet bij ons past. NIVEA is er namelijk voor iedereen, ongeacht religie, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid en leeftijd."

Twee grote partners, kaartenbedrijf Hallmark en matrassenmerk Emma, verbraken eerder al vanwege de anti-islamuitspraken het contact met de 'Meilandjes'. Meerdere grote bedrijven die een commerciële samenwerking aangegaan zijn met de tv-familie willen zich dinsdag nog niet uitspreken over een voortzetting van de samenwerking.

Pinguïns

Erica vergelijkt in haar gelijknamige boek vrouwen in boerka met pinguïns en noemt hoofddoekjes "niet normaal". Ook stelt ze dat de islam "heel veel ellende brengt" en dat zij dit wil tegenhouden. Hallmark en Emma stelden allebei dat deze uitspraken niet overeenkomen met hun waarden en hun streven een divers bedrijf te zijn.

PVV-leider Geert Wilders heeft dinsdag laten weten wel achter Erica Meiland te staan. Hij noemt haar "een dappere vrouw" en stelt dat alle bedrijven die nu de banden met de tv-familie verbreken "zelf een boycot verdienen".