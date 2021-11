Brenninkmeijer schrikt van aantijgingen tegen EU-Rekenkamer

De voorzitter van de Europese Rekenkamer legt dinsdag een verklaring af in de begrotingscommissie van het Europees Parlement wegens beschuldigingen over gesjoemel met EU-geld door hemzelf en ander personeel van de EU-instelling in Luxemburg. Volgens het Nederlandse lid Alex Brenninkmeijer doen de aantijgingen ‘geen recht aan het eigen controlerend mechanisme’ van de instantie die de EU-uitgaven controleert. ‘Wij leggen verantwoording af en zijn aanspreekbaar.’

De Duitse voorzitter Klaus-Heiner Lehne wordt gehoord na onthullingen in de Franse krant Libération over fictieve woonadressen, gesjoemel met onkostennota’s, verboden politieke bijbanen en niet geverifieerde klussen door leden van de rekenkamer en hun staf. Lehne zelf zou met drie van zijn kabinetsleden accommodatie in Luxemburg huren maar elk zou een volledige woonvergoeding opstrijken. Ook zouden 9 van de 27 leden van de rekenkamer, een lid per EU-lidstaat, zelden aanwezig zijn maar toch een kostenvergoeding opstrijken.

Brenninkmeijer zegt Lehne’s woonsituatie niet te kennen omdat hij nooit bij hem thuis is geweest. ‘Maar daar zal hij in het parlement wel iets over zeggen’, meent hij. Volgens de vroegere Nationale ombudsman heeft de Europese Rekenkamer haar interne controles opgevoerd na de ‘Pinxten-affaire’. ‘Ons hele controlesysteem is op de schop gegaan. Alle uitgaven, wat wel en wat niet kan, zijn vastgelegd. Alles wordt gecontroleerd. Dat merk ik zelf ook als ik op onderzoeksmissie ga. Na Pinxten zijn ook declaraties uit het verleden opgevraagd en waar nodig gecorrigeerd’, zegt hij.

In juli 2018 beschuldigde de EU-fraudedienst de Belg Karel Pinxten ervan als lid van de Europese Rekenkamer tussen 2006 en 2018 500.000 euro aan EU-geld te hebben misbruikt. Zo declareerde hij onder meer privéreisjes als dienstuitgaven. Eind september van dit jaar veroordeelde het Europees Hof van Justitie hem tot het inleveren van tweederde van zijn pensioen.