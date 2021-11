Omikron-variant heeft ook al in Nederland besmetting veroorzaakt

Het instituut meldde eerder op dinsdag al dat twee mensen die op 19 en 23 november positief testten de Omikron-variant bij zich droegen. Dat is gebleken uit nadere analyse van hun testmonsters. Een van die twee mensen had geen reishistorie, zoals het RIVM dat noemt, de ander was wel recent in het zuiden van Afrika geweest.

