Onderzoek: financiële gezondheid umc’s hobbelt achteruit

De acht Nederlandse academische ziekenhuizen zijn er in financieel opzicht opnieuw slechter voor komen te staan in het afgelopen jaar. Volgens een onderzoek van accountants- en adviesbureau BDO Accountants & Adviseurs scoren ze gemiddeld een 6,8 voor hun ‘financiële gezondheid’, vergeleken met een 7,3 een jaar eerder. In 2018 scoorden ze nog een 7,8 en het jaar daarvoor een 9,2.