Wall Street daalt door zorgen over Omikron-variant

De aandelenbeurzen in New York zijn de dinsdagsessie met verlies begonnen. De zorgen over de Omikron-variant staken de kop op nadat topman Stéphane Bancel van de Amerikaanse farmaceut en vaccinmaker Moderna had laten weten dat de huidige vaccins waarschijnlijk minder effectief zijn tegen de nieuwe coronavariant. Ook duurt het volgens hem maanden om een nieuw vaccin te produceren.