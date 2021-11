GGD’en nog bezig met plan hoe boostercampagne te versnellen

GGD’en kunnen nog niet zeggen hoe zij het toedienen van boosterprikken gaan versnellen. Dat meldt de landelijke koepel GGD GHOR, die samen met het RIVM in opdracht van demissionair coronaminister Hugo de Jonge werkt aan een ‘boosterversnellingsplan’. Daarin moet onder meer komen te staan hoe studenten GGD’en kunnen helpen.

Het kabinet kondigde vrijdag op de coronapersconferentie een ‘boosteroffensief’ aan. Voor het einde van het jaar moeten zoveel mogelijk ouderen hun extra prik tegen het coronavirus hebben gekregen. Daarvoor wordt onder meer de hulp van ‘studenten van mbo tot universiteit’ en 750 militairen ingeschakeld.

Vier dagen na de aankondiging kan GGD GHOR nog niet zeggen hoe de hulp van Defensie en de studenten wordt georganiseerd. ‘Dat hangt bijvoorbeeld nog af van de hulpvraag vanuit lokale GGD’en. We zijn ermee bezig dit verder kort te sluiten. Ik ga ervan uit voor het einde van de week hier een concreet antwoord op te hebben’, aldus een woordvoerster van de koepel.

Landmacht

De Koninklijke Landmacht begint op verzoek van de GGD woensdag met het opleiden van zo’n 390 militairen om zo snel mogelijk coronatests bij GGD-locaties te gaan afnemen, zo vertelde een landmachtwoordvoerder maandag. GGD GHOR kon dat dinsdagmiddag niet bevestigen, omdat over de inzet van militairen ‘nog afstemming plaatsvindt’. Het zou dan bijvoorbeeld gaan over de hoeveelheid menskracht en de tijd en plaats om die in te zetten.

Nederland is als een van de laatste landen in Europa begonnen met de nieuwe vaccinatieronde. Met de aantallen gezette boosterprikken bungelt Nederland bovendien onderaan in de Europese ranglijsten.