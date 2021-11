Aantal positieve tests vrijwel gelijk, wel meer opnames en doden

In de afgelopen week zijn 155.152 positieve coronatests geregistreerd. Dat is vrijwel gelijk aan vorige week. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) spreekt van een stabilisatie.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg wel. In de afgelopen week waren de klachten van 1996 mensen zo erg dat ze in een ziekenhuis belandden, tegen 1833 in de week ervoor en 1390 nog een week eerder. Van die 1996 opgenomen coronapatiënten belandden 367 op de intensive care, zo’n 27 procent meer dan een week eerder.

Het RIVM registreerde 367 sterfgevallen, tegen 265 in de week ervoor.