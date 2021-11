CBD: tegen sinterklaasweekend coronazelftesten weer op voorraad

Tegen het sinterklaasweekend liggen de coronazelftesten weer volop in de schappen van drogisterijen, zegt het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven tegen het ANP. Tot het weekend zijn er genoeg zelftesten en worden de winkelvoorraden aangevuld, maar is die voorraad wel ‘vrij klein’, benadrukt de zegsman. De koepelorganisatie verwacht dat de vraag de komende tijd zal aanhouden.

Maandag waren na een verkooppiek in het afgelopen weekend zelftests nagenoeg uitverkocht bij onder meer Kruidvat, Trekpleister en DA. Het CBD zei toen al dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken om de voorraad.

‘Het gaat nog steeds hard met de verkoop. De piek van het weekend zijn we nu aan het inlopen. Afgelopen week en deze week is het zo hard gegaan dat we continu aan het aanvullen zijn en van de ene voorraad naar de andere gaan’, zegt de woordvoerder van de brancheorganisatie. In de persconferentie van vorige week riep demissionair premier Mark Rutte mensen op zichzelf te testen als ze op bezoek gaan met Sinterklaas komend weekend.

Beter geregeld

Tegelijkertijd bekijkt het CBD hoe de voorraad beter geregeld kan worden voor de komende tijd, want de organisatie verwacht dat de vraag nog wel even aanhoudt. In sommige gevallen raakt de voorraad snel op, door bijvoorbeeld coronabrandhaarden waarna mensen zich snel willen laten testen.

Het CBD zegt ook signalen te krijgen dat basisscholen veel op zoek zijn naar coronazelftesten. Kinderen vanaf groep 6, 7 en 8 moeten sinds deze week thuis twee keer per week een preventieve zelftest doen, ook zonder klachten. Het ministerie van Onderwijs regelt de testen voor de basisscholen. Ook deze vraag naar zelftesten kan het CBD aan, zegt de woordvoerder.

Enorm gestegen

Maandag zei de brancheorganisatie dat de verkoop van zelftesten enorm is gestegen, met zeker 50 procent na de persconferentie. De organisatie denkt dat de vraag zoals die nu is ‘het nieuwe normaal’ is voor de verkoop van het aantal coronazelftests. ‘We adviseren hoeveelheden te kopen voor direct gebruik en niet in te slaan tot het eind van het jaar’, benadrukt de zegsman.

Kruidvat, een van de winkels waar zelftesten verkocht worden, laat weten weer een grote hoeveelheid voorraad binnen te krijgen. ‘Dat komt druppelsgewijs binnen. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken’, aldus een woordvoerster.