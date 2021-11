Black Friday zorgt vooral online voor piek in betalingen

Het uit de Verenigde Staten overgewaaide koopjesfestijn Black Friday heeft de voorbije zeven dagen vooral online tot een piek in betalingen geleid. Het aantal iDEAL-betalingen lag afgelopen vrijdag 70 procent hoger dan op een gemiddelde vrijdag in september. Het totaalbedrag dat via die betaalmethode werd afgerekend lag zelfs 85 procent hoger dan normaal, meldt Currence, het bedrijf achter iDEAL.

In totaal betaalden mensen op vrijdag 26 november net geen 5,4 miljoen keer met iDEAL. Dat is volgens Currence een absoluut dagrecord. Iedere seconde werden 100 iDEAL-betalingen verwerkt. Ook in de dagen voorafgaand aan Black Friday zag Currence al veel meer iDEAL-betalingen dan gemiddeld.

In de winkelstraat leidden de vele kortingsacties, die door veel winkeliers over een periode van meerdere dagen werden gespreid, tot een minder spectaculaire toename van de betalingen. Tussen vorige week dinsdag en afgelopen maandag lag het aantal pinbetalingen dagelijks 5 tot 15 procent hoger dan in een doorsnee week. Maar ten opzichte van dezelfde periode in 2019, voor de coronacrisis, werd per dag 5 tot 20 procent minder vaak gepind.

Mogelijk speelde het slechte weer winkeliers met een fysieke vestiging parten. Op Black Friday zelf was het in veel delen van het land nat en guur, waardoor het in de Amsterdamse Kalverstraat bijvoorbeeld relatief rustig was. Daarnaast zijn veel mensen gewend geraakt aan online inkopen doen.