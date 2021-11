Oekraïense premier houdt Rusland verantwoordelijk voor coupplan

Rusland en Oekraïne liggen al jaren met elkaar overhoop. Premier Sjmygal zei dat zijn land mede omdat het lid wil worden van de EU het doelwit is van Russische agressie. Rusland is inmiddels weer bezig met een troepenopbouw in het grensgebied. Dat was voor NAVO-topman Jens Stoltenberg aanleiding om dinsdag nog eens te herhalen dat een ‘hoge prijs’ betaald zal worden bij een aanval op Oekraïne.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski, de politieke baas van Sjmygal, zei vorige week dat een plan was ontdekt om begin december een staatsgreep te plegen. Dat zou naar voren zijn gekomen uit afgeluisterde gesprekken. Zelenski gaf weinig details vrij over het vermeende complot en wilde toen ook niet zeggen of Rusland daar iets mee te maken had.