Politie stopt met preventief fouilleren rond Hedel

De politie stopt woensdag voorlopig met preventief fouilleren in en rond het Gelderse Hedel. De omgeving van het dorp geldt vanaf woensdag niet meer als veiligheidsrisicogebied en dan is zomaar fouilleren niet meer toegestaan. De politie heeft sinds mei van dit jaar grote controles in Hedel gehouden en daarbij geregeld automobilisten betrapt die wapens, zwaar vuurwerk of andere verboden waar bij zich hadden.

In mei wees burgemeester Henny van Kooten van Maasdriel het dorp Hedel aan als veiligheidsrisicogebied. Dat gebeurde nadat er aanslagen waren gepleegd op huizen van verschillende personeelsleden van fruitbedrijf De Groot in het dorp. Aanleiding voor die aanslagen zou zijn dat criminelen denken dat er bij De Groot een tussen fruit verstopte lading cocaïne verdwenen is.

Er is volgens een woordvoerster van de gemeente op dit moment geen zwaarwegende aanleiding meer om het middel nog langer in zetten, zo bevestigt zij berichtgeving van Omroep Gelderland. De burgemeester kan opnieuw een verordening afgeven als het weer onrustig wordt in Hedel.