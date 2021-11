Hongaarse regering krijgt toestemming voor lhbti-referendum

De Hongaarse regering heeft van het parlement toestemming gekregen voor een referendum over kwesties met betrekking tot een omstreden lhbti-wet. Onder premier Viktor Orbán is een wet ingevoerd die jongeren moet afschermen van informatie over homoseksualiteit en geslachtsoperaties.

De eind juni aangenomen wet had aanvankelijk alleen betrekking op het onderwijs en de media, maar werd in augustus uitgebreid naar de directe omgeving van kerken. Vanwege de ophef die binnen en buiten Hongarije ontstond, besloot Orbán over te gaan op een volksraadpleging over wat zijn regering als een ‘kinderbeschermingswet’ omschrijft. Tegenstanders noemen de wet discriminerend en willen dat deze wordt ingetrokken.

De vragenlijst voor het referendum was eerder al goedgekeurd door het nationale verkiezingscomité en nu ook door het parlement. De Hongaren moeten onder meer laten weten of zij voorstander zijn van het houden van workshops over seksuele geaardheid op scholen zonder toestemming van de ouders. Een andere vraag is of ze vinden dat geslachtsveranderingen onder kinderen moeten worden gepromoot.

Orbán is sinds 2010 premier van Hongarije en ziet zichzelf als een verdediger van christelijke en traditionele waarden. Het referendum is volgens hem onderdeel van een ‘ideologische oorlog’ met de Europese Unie. Hij streeft ernaar het referendum voor de parlementsverkiezingen in april te houden. Orbán wil opnieuw premier worden, maar zes oppositiepartijen proberen dat te voorkomen door voor het eerst samen te werken.