Amsterdams eredoctoraat voor WTO-topvrouw Ngozi Okonjo-Iweala

Ngozi Okonjo-Iweala is de eerste vrouw en de eerste Afrikaanse aan het hoofd van de Wereldhandelsorganisatie. ‘Ngozi Okonjo-Iweala is een inspirerende econome die niet alleen in Nigeria, maar over de hele wereld geroemd is voor haar werk op het gebied van economische groei en duurzame ontwikkeling in derdewereldlanden’, aldus de rector magnificus van de UvA, Karen Maex.

Het eredoctoraat wordt uitgereikt op maandag 10 januari.