Zuyderland zet in noodsituaties ook besmette medewerkers in

Het Limburgse medisch centrum Zuyderland gaat in noodsituaties ook met corona besmette medewerkers inzetten op de afdelingen intensive care van zijn ziekenhuizen in Heerlen en Maastricht. Daarover heeft het ziekenhuis overeenstemming bereikt met de ondernemingsraad, zei een woordvoerder van Zuyderland dinsdag.

‘De inzet van besmette medewerkers gebeurt alleen bij ernstige nood’, zei de woordvoerder van het ziekenhuis. ‘Dus alleen als de situatie kritiek is. In de praktijk is deze inzet nog niet nodig geweest.’

Het gaat om het inzetten van medewerkers met milde klachten. Zij mogen alleen als de nood het hoogst is worden ingezet op de ic, kwamen Raad van Bestuur en ondernemingsraad overeen. ‘En alleen onder hele strenge voorwaarden’, benadrukte de woordvoerder van Zuyderland.

De inzet gebeurt uitsluitend op vrijwillige basis. Zuid-Limburg kent de hoogste besmettingsgraad van heel Europa. Het grote aantal besmettingen zorgt voor een enorme toestroom van patiënten in Zuyderland, waar het ziekteverzuim door corona en werkdruk hoog is en er als gevolg daarvan schaarste aan personeel is.