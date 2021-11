Vijftien nieuwe priklocaties erbij in de komende weken

Op verschillende plekken in het land worden in de komende weken nieuwe vaccinatielocaties geopend. Het aantal prikplekken stijgt van 70 nu naar 85 begin januari, laat de overkoepelende gezondheidsdienst GGD GHOR Nederland weten.

De GGD’en gaan onder meer gebruikmaken van evenementenhallen en andere grote locaties. Die mogen voorlopig geen bezoek ontvangen vanwege de nieuwe coronaregels. Het worden nu ‘tijdelijke interregionale vaccinatielocaties’.

De overheid wil de komende tijd meer mensen een boosterprik geven. Daarom schieten het leger, ziekenhuizen, huisartsen en zorginstellingen te hulp. Nederland is als een van de laatste landen in Europa begonnen met de nieuwe vaccinatieronde. Met de aantallen gezette boosterprikken bungelt Nederland bovendien onderaan in de Europese ranglijsten.

Ongeveer 12 miljoen mensen in Nederland zijn volledig gevaccineerd. Ongeveer 80 procent van hen kan voor eind maart de boosterprik halen, verwacht GGD GHOR Nederland. De boosterprik moet de afweer van het lichaam tegen het coronavirus een oppepper geven.