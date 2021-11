Volvo Cars bouwde 50.000 minder auto’s door chiptekort

De Zweedse autoproducent Volvo Cars heeft in het derde kwartaal 50.000 auto’s minder gebouwd in vergelijking met een jaar eerder vanwege de chiptekorten die de wereldwijde auto-industrie al langere tijd plagen. Volgens het bedrijf is er inmiddels verbetering te zien bij de levering van chips, maar blijven die tekorten nog een remmende factor op de productie.