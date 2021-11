Dochter van Zara-oprichter krijgt plek in bestuur moederbedrijf

Inditex, het Spaanse moederbedrijf van modemerken Zara, Bershka, Stradivarius en Massimo Dutti, stelt Marta Ortega aan als nieuwe voorzitter van de raad van bestuur. De 37-jarige Ortega is de dochter van Inditex-oprichter Amancio Ortega. Ze volgt de huidige 57-jarige voorzitter Pablo Isla op, staat in documenten ingediend bij de Spaanse toezichthouder.

Isla, die zijn werkt neerlegt bij het bedrijf, werkte zeventien jaar voor Inditex. Er werd al meer dan een jaar gespeculeerd dat hij zou vertrekken. Tegelijkertijd werd Ortega meer naar voren geschoven binnen het bedrijf. Haar vader heeft 59 procent van het bedrijf in handen.

Ortega volgt Isla per 1 april op. ‘Ik heb altijd gezegd dat ik zou voortbouwen op de erfenis van mijn ouders, met de blik op de toekomst, terwijl ik leer van het verleden’, zei ze in een verklaring.

Inditex krijgt ook een nieuwe topman. Oscar Garcia Maceiras volgt per direct Carlos Crespo op, die terugkeert naar zijn vorige positie als operationeel directeur. Garcia Maceiras is sinds maart bij Inditex in dienst. Voorheen werkte hij bij de Spaanse banken Banco Popular en Banco Santander.

Het bedrijf, een van de grotere Europese modeketens, is goed door de coronapandemie gekomen. De bedrijfswinst is in de eerste helft van dit jaar meer dan verdubbeld, meldde Inditex eerder. Daarmee wist het bedrijf weer op het niveau van voor de pandemie te komen.