Flitsbezorger Getir wil naar zes Nederlandse steden uitbreiden

Flitsbezorger Getir wil de komende maanden naar nog eens zes Nederlandse steden uitbreiden. Het van oorsprong Turkse bedrijf is één van de bezorgers die sinds kort in Nederland is neergestreken met de belofte binnen enkele minuten boodschappen af te leveren. Dat doen fietskoeriers al in Amsterdam, Den Haag, Leiden en Rotterdam. Binnenkort moeten daar Utrecht, Haarlem, Eindhoven, Tilburg, Delft en Breda bij komen.

Naast Getir zijn ook Flink, Gorillas en Zapp actief met flitsbezorging in Nederland. In Amsterdam leidden de vele koeriers ook tot klachten over verkeersoverlast, meldde stadskrant Het Parool eerder deze maand.

Getir is naar eigen zeggen ‘s werelds eerste boodschappenbezorger die bestellingen heel snel aflevert. Dit jaar haalde het bedrijf 1,1 miljard dollar, omgerekend 969 miljoen euro, aan investeringen op. Daarmee is heel het bedrijf 7,7 miljard dollar waard. Ook concurrenten halen veel nieuwe investeringen op. Gorillas haalde vorige maand kapitaal op bij maaltijdbezorger Delivery Hero, die meedeed aan een investeringsronde van in totaal krap 1 miljard dollar.