Omikron bereikt Japan, ondanks ongekend strenge inreisbeperkingen

De Japanse regering meldt dat de besmette persoon in Namibië is geweest, bericht omroep NHK. Die reiziger zou onlangs zijn aangekomen in Japan. Premier Fumio Kishida heeft de nieuwe inreisbeperkingen die nu gelden ‘tijdelijk’ en ‘uitzonderlijk’ genoemd. ‘We doen dit uit veiligheidsoverwegingen tot er meer duidelijk is over de Omikron-variant’, zei hij deze week.

Japan is niet het enige land dat probeert om verspreiding van Omikron tegen te gaan met nieuwe inreisbeperkingen, maar de Japanse maatregelen behoren wel tot de strengste in de wereld. Ook Israël besloot buitenlanders te weren. Nederland koos ervoor om niet-EU-burgers te weren uit landen in het zuiden van Afrika, waar de variant was opgedoken.