Fastned opent eerste snellaadstations in Frankrijk

Fastned heeft dinsdag zijn eerste vier snellaadstations voor elektrische auto’s in Frankrijk geopend. Daarmee voegt het Nederlandse bedrijf een zesde land toe aan zijn Europese netwerk. De komende weken opent het beursgenoteerde Fastned nog eens vijf laadstations in Frankrijk.

De vier laadstations staan langs belangrijke snelwegen tussen Parijs en Lyon. Fastned had een aanbesteding gewonnen van het Franse tolwegbedrijf. De andere vijf stations worden de komende weken geopend langs de Autoroute du Soleil, op de route naar Zwitserland en rond Dijon. Ieder station kan met hoge snelheid tot wel honderden auto’s per dag opladen met volledig duurzame elektriciteit.

Sinds de oprichting in 2012 heeft Fastned 177 snellaadstations gebouwd in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België, Zwitserland en nu dus ook in Frankrijk.