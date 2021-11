Moderna: vaccin waarschijnlijk minder sterk tegen Omikron-variant

Het is onwaarschijnlijk dat de huidige coronavaccins even effectief zullen zijn tegen de nieuwe Omikron-variant. Dat zegt de topman van biotechbedrijf en vaccinmaker Moderna, Stéphane Bancel, tegen de Britse zakenkrant Financial Times. Volgens hem kan het maanden duren voordat producenten genoeg coronavaccins kunnen maken die wel optimaal werken tegen de nieuwe variant.