Human Rights Watch: meer dan 100 Afghaanse agenten verdwenen

De Taliban hebben meer dan honderd veiligheidsagenten van de vorige regering geëxecuteerd of laten verdwijnen sinds de fundamentalisten de macht grepen in Afghanistan, meldt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW).

In een rapport van 25 pagina’s heeft de organisatie de dood of het verdwijnen gedocumenteerd van voormalige Afghaanse officials van het leger, de politie, de inlichtingendiensten en de milities die de toenmalige regering steunden. Al deze personen zijn gevangengenomen door strijdkrachten van de Taliban tussen 15 augustus en 31 oktober, meldt HRW. Dat zegt geloofwaardige informatie te hebben verzameld over meer dan honderd executies of verdwijningen uit de provincies Ghazni, Helmand, Kandahar en Kunduz.

De leiding van de Taliban kondigde een algehele amnestie af voor alle troepen van de vorige Afghaanse regering, zowel voor als nadat de islamitische militanten de macht hadden overgenomen in het land in augustus. De veiligheidstroepen gaven zich massaal over in meerdere provincies en anderen vluchtten en hebben zich verstopt.