Gezondheidsdienst VS wil booster voor alle volwassenen om Omikron

De adviseurs van de Amerikaanse centra voor ziektebestrijding en preventie (CDC) hebben er met het opduiken van de coronavariant Omikron nogmaals op aangedrongen dat alle volwassenen in de Verenigde Staten een boosterprik krijgen. Eerder in november bevalen ze die derde injectie al aan voor alle volwassen, nadat ze eerst gepleit hadden voor boosterprikken voor alle 50-plussers.

Volgens het CDC kan iedereen vanaf 18 jaar een extra prik krijgen als de vaccins van Pfizer/BioNTech of Moderna langer dan zes maanden geleden zijn gezet of twee maanden na het toedienen van het Janssen-vaccin. ‘De recente opkomst van de coronavariant Omikron toont nogmaals het belang van vaccineren, boosterprikken en preventieve maatregelen aan’, reageerde CDC-directeur Rochelle Walensky. Ook beveelt ze de 47 miljoen volwassen in de VS die nog niet zijn gevaccineerd om dat zo snel mogelijk te doen en ook om kinderen te vaccineren.

President Joe Biden zei eerder maandag dat mocht een aanpassing van de vaccins of de boosterprikken nodig zijn voor deze nieuwe variant, de ontwikkeling daarvan met ieder mogelijk middel zal worden versneld. Hij riep de Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA en de CDC op om de vaccins snel beschikbaar te maken.