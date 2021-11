Flatgebouw in Helmond ontruimd vanwege brand

Een flatgebouw aan de Venuslaan in het Brabantse Helmond is in de nacht van maandag op dinsdag ontruimd vanwege rookontwikkeling door brand in een garagebox. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio telt het gebouw zes bouwlagen en zijn de bewoners van ongeveer 25 appartementen tijdelijk opgevangen in een naastgelegen flat. Bekeken wordt hoe ze verder worden geholpen, aldus de veiligheidsregio.

Vooralsnog zijn er geen meldingen over slachtoffers. De brand in de garagebox is inmiddels onder controle, meldt de woordvoerder.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.