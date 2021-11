In een woning aan de Weteringkade in Den Haag zijn in de nacht van maandag op dinsdag kort na middernacht twee mensen met steekwonden gevonden. Een van de slachtoffers is overleden, meldt de politie. Het andere slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Er is onderzoek ingesteld naar wat er precies is gebeurd, laat een politiewoordvoerster weten.