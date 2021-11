KNVB legt competities amateurvoetbal komend weekeinde deels stil

De KNVB legt de competities in het amateurvoetbal voor het komend weekeinde deels stil. Dit naar aanleiding van het besluit van de regering dat in het kader van de coronamaatregelen trainen na 17.00 uur niet meer is toegestaan.

Komend weekeinde is in de prestatieve competities (A-categorie) geen regulier competitieprogramma voor de jeugd en senioren. Op vrijwillige basis worden wel inhaalwedstrijden gepland om zo het aantal gespeelde wedstrijden per team recht te trekken.

Er is wel een regulier competitieprogramma in de recreatieve competities (B-categorie) voor jeugd en senioren. Teams die niet willen voetballen, kunnen op coulance en medewerking van de KNVB rekenen.

Langere termijn

Voor het nemen van een besluit op de langere termijn zijn voor de KNVB twee zaken belangrijk. Enerzijds is dat het debat in de Tweede Kamer van woensdag, waarin de nieuwe coronamaatregelen worden besproken. Mogelijk worden de regels met betrekking tot trainingstijden dan alsnog verruimd.

De andere factor is het medische advies dat de KNVB aan het VMC (Voetbal Medisch Centrum) heeft opgevraagd over het spelen van wedstrijden zonder normaal te kunnen trainen. Dat wordt nu bekeken per leeftijdscategorie.