Biden verwacht Omikron ook in Amerika, ziet geen reden tot paniek

Het is slechts een kwestie van tijd totdat de coronavariant Omikron ook in de Verenigde Staten is. Die nieuwe variant is een reden tot bezorgdheid, maar geen reden tot paniek, vindt de Amerikaanse president Joe Biden.

‘Vroeg of laat zullen we gevallen van deze nieuwe variant hier in de VS zien’, aldus Biden. Maar hij wees op de grote hoeveelheid beschikbare middelen om Omikron te bestrijden.

In een korte toespraak over de mogelijke gevolgen van Omikron riep Biden alle Amerikanen op zich te laten vaccineren en zich extra te laten prikken, mochten zij al volledig zijn ingeënt. Dat is de beste remedie tegen de verspreiding van de nieuwe variant, benadrukte hij.

De president komt binnenkort met een strategie tegen Omikron. Hij zei niet te willen vooruitlopen op bijvoorbeeld meer reisbeperkingen. Ook is een nieuwe lockdown niet aan de orde zolang mensen zich laten inenten en bijvoorbeeld in openbare gebouwen mondkapjes dragen.