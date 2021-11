Bon Bini Holland 3 en Soof 3 komen later uit

Twee nieuwe Nederlandse films komen later uit vanwege de coronamaatregelen waardoor de bioscopen om 17.00 uur moeten sluiten en minder bezoekers mogen ontvangen. De release van Bon Bini Holland 3 en Soof 3 is voor onbepaalde tijd uitgesteld, zo laten distributeurs WW Entertainment en Dutch FilmWorks weten.

Bon Bini Holland 3 is de nieuwe film van en met komiek Jandino Asporaat. De voorgaande delen in de Bon Bini-reeks behoorden tot de best bezochte bioscooptitels van de afgelopen jaren. Asporaat won voor alle drie de films ook de Gouden Kalf van het Publiek, een prijs waarvoor het publiek kan stemmen.

Soof 3 wordt voor de vierde keer uitgesteld vanwege maatregelen die worden genomen om het aantal coronabesmettingen in te dammen. De film zou oorspronkelijk in het najaar van 2020 in de bioscopen gaan draaien.

De familiefilm Captain Nova, gaat juist wel draaien ondanks de maatregelen. Producent Keplerfilm en distributeur Gusto lieten zaterdag weten "dat we het juist nu, in deze lastige tijden, als onze taak zien om mensen afleiding te bieden".