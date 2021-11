Vermeend Epstein-handlanger Maxwell verschijnt in rechtbank

Ghislaine Maxwell is maandag in de rechtbank van New York verschenen bij de start van het proces tegen haar. De socialite wordt ervan verdacht de handlanger te zijn geweest van zedendelinquent Jeffrey Epstein, haar ex-partner.

Aanklagers zeggen dat de 59-jarige Maxwell tussen 1994 en 2004 meisjes ronselde voor Epstein. Ook wordt ze ervan beschuldigd het misbruik te hebben gefaciliteerd en mee te hebben gedaan aan het misbruik. Tegen Maxwell zijn acht aanklachten ingediend, waaronder voor sekshandel, maar twee worden later behandeld. Ze kan in totaal tachtig jaar cel opgelegd krijgen.

Maxwell, die onschuldig claimt te zijn, droeg een wit mondkapje toen ze in de rechtbank verscheen. Maandag wordt eerst de juryselectie afgerond, voordat de verdediging en aanklagers aan het woord komen. Advocaten van beide partijen zeiden ja op de vraag van de rechter of ze voorbereid waren op het proces.

De advocaten van Maxwell zullen naar verwachting de verklaringen van de vermeende slachtoffers in twijfel trekken. De verdediging is daarnaast van mening dat de aanklagers Maxwell zien als een vervanger voor Epstein. De multimiljonair kan niet meer worden vervolgd omdat hij in 2019 in een gevangenis zelfmoord pleegde, in afwachting van een misbruikzaak tegen hem.