Alle volwassenen in VK kunnen boostershot krijgen

Het Verenigd Koninkrijk gaat alle volwassenen een boostershot aanbieden. Nu krijgen alleen 40-plussers en risicogroepen een extra dosis van een coronavaccin. Het nieuwe advies van vaccinatiecomité JCVI komt op een moment waarop er steeds meer zorgen zijn over de Omikron-variant van het coronavirus.

De booster mag in het Verenigd Koninkrijk voortaan al drie maanden na de tweede prik worden toegediend. Nu geldt er nog een wachtperiode van zes maanden. Verder mogen kinderen van 12 tot en met 15 jaar volledig worden ingeënt. In deze leeftijdscategorie zijn tot heden alleen nog enkele doses toegediend.

De boostershots zullen er volgens het JCVI voor zorgen dat de Britten beschermd zullen zijn tegen de Omikron-variant. In het Verenigd Koninkrijk zijn elf besmettingsgevallen met deze zorgelijke variant vastgesteld. Wetenschappers maken zich zorgen over de Omikron-variant omdat ze vrezen dat deze mogelijk besmettelijker is dan andere varianten.